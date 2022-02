Fernanda Vasconcellos surpreende público ao anunciar gravidez: “O amor está crescendo”

Nesta sexta-feira (11), a atriz Fernanda Vasconcellos e o maridão, Cássio Reis anunciaram que vão ser papais. Desse modo, através do Instagram compartilharam uma foto com o teste de gravidez. E na legenda a famosa escreveu: “O amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente”.

Fernanda inciou dizendo o quanto ela acredita que “grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: GRÁVIDA escrito no visor”.

E em um trecho do texto a atriz comemorou a gestação dizendo: “Além de ser uma delícia ver a indicação estimada das semanas, isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente!”.

Além disso, em 2021, Fernanda Vasconcellos participou de uma entrevista no GShow e comentou sobre a maternidade. Então, ali ela falou que quando “era mais jovem, não me imaginava mãe, falava: ‘nossa requer muita maturidade’. Hoje em dia eu lido melhor com a ideia, já virou um projeto meu de vida, já consigo entender melhor o que é a maternidade, que antes me assustava’”.

FERNANDA VASCONCELLOS SE AFASTA DA TV E REVELA MOTIVO

E para encerrar, a famosa falou sobre a pressão que as mulheres sofrem devido seus trabalhos. Dessa forma, finalzizou ela: “Então acho que a própria indústria acaba tendo essa pressão, principalmente por essa observação de um fato real, um fato concreto de não se ver grávidas, verdadeiramente grávidas, no ofício, exercendo sua profissão. Ou engravidaram durante o processo, ou… nunca vi. Posso estar enganada, tipo alguém que falou: ‘Olha, eu vou engravidar no meio dessa novela, tudo bem?’. Pode existir, eu não conheço”.

Vale lembrar que em julho do ano passado, Fernanda Vasconcellos concedeu uma entrevista a Revista Caras e desabafou sobre o seu afastamento das novelas da Globo. Sendo assim, a atriz contou que pretendia se aventurar em novos projetos.