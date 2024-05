Segundo o site “MMA Junkie” e a Patrulha Rodoviária da Flórida, Herrera estava de moto quando bateu na traseira de um veículo e morreu ainda no local da batida. Ele deixa um filho de 16 anos e uma namorada grávida de três meses.

“Estamos destruídos com o ocorrido. Geane era cheio de vida. Ele veio de uma família de imigrantes que fez tudo por ele. Herrera sempre tentava viver a vida ao máximo, era um atleta dedicado com grandes sonhos em fazer a diferença e deixar um legado positivo no mundo”, destaca a legenda no site de arrecadação.

Herrera iniciou sua trajetória no MMA em 2011 e estreou no UFC em 2015. No esporte, o norte-americano de ascendência colombiana construiu um cartel composto por dez vitórias e três derrotas. Em 2021, ‘La Pulga’ se aventurou no boxe sem luvas, sendo o BKFC a última organização que integrou. Então, o lutador sofreu uma lesão que o impossibilitou de continuar como lutador.