Geraldo Luís, após entregar parceiro e romance envolvendo famoso, declara: “Desde pequeno”

Geraldo Luís compartilhou em seu perfil do Instagram uma imagem com a seguinte frase: “Quem você enxerga quando se vê no espelho? Eu me via desde pequeno grande. Porque saía para trabalhar logo em seguida.. Nunca me foi dado nada. Tudo na conquista!”.

Além disso, na legenda o contratado da Record deu um conselho aos seus fãs e seguidores. Dessa forma, escreveu Geraldo: “Vai lá buscar o que é seu! Quando vamos ao encontro do que buscamos a estrada fica mais curta. Deus ajuda? Sim, mas faça sua parte ou além dela. Bom Dia vida”.

A publicação de Geraldo Luís rendeu mais de 11 mil curtidas, além de vários comentários. “Verdade mesmo”, concordou uma seguidora. “Palavras sábias, bom final de semana”, escreveu outro no post. “Sabias palavras Deus te abençoe”, disse outro.

Geraldo Luís sempre preferiu deixar sua vida pessoal longe dos holofotes, porém, há alguns dias ele expôs seu filho João Pedro Sacramento.

O motivo disso tudo é que o herdeiro foi fundamental para que o apresentador se recuperasse da Covid-19. Para quem não lembra, Geraldo quase perdia a vida, ficou um período na UTI e perdeu 85% dos pulmões e o movimento de sua perna direita.

GERALDO LUÍS É VISTO AOS BEIJOS COM EX-NOIVA DE ADRIANO IMPERADOR

Aliás, há alguns foi divulgado que o famoso está em um relacionamento sério com uma mulher, e acabou tendo sua identidade revelada nas mídias.

Segundo informações do Jornal Extra, o nome da amada de Geraldo Luís é Victoria Moreira, mas o que alguns internautas não sabem, é que a moça já foi noiva do jogador Adriano Imperador.

O comunicador foi visto aos beijos com Victoria, de 22 anos, durante um jantar na Bahia. Local onde eles passaram réveillon, juntos.

Em suma, veja o registro: