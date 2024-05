Empresário morre após perder controle de carro e bater em poste de energia em Rio Branco

O empresário Vitor Moreira Noleto, proprietário da antiga Casa dos Cereais e da Vila Caldo, morreu na tarde desta quarta-feira (8), após perder o controle e bater em poste de energia elétrica no km 12 do Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim 3, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Vitor estava saindo de sua chácara no Ramal da Usina, trafegando em um carro modelo Peugeot 307, de cor preto, no sentido zona rural-zona urbana, quando tentou fazer uma curva, perdeu o controle da direção e colidiu fortemente contra o poste de energia elétrica.

Populares encontraram Vitor desmaiado dentro veículo e acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ambulância de suporte avançado do Samu foi enviada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Vitor, que já estava sem vida.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, isolou a área juntamente com policiais militares do Batalhão de Trânsito, para os trabalhos de perícia. Durante a perícia, os militares constataram que no banco do passageiro, ao lado de Vitor, havia uma garrafa de whisky.

Após o término da perícia, o corpo de Vitor foi removido do carro e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos em Rio Branco.

O carro foi removido por um guincho e as investigações agora ficarão a cargo da Polícia Civil.