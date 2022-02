Jojo Todynho se pronuncia sobre término de casamento após suposta traição e gravidez

Jojo Todynho entrou mais uma vez nos assuntos mais comentados das redes sociais no último final de semana. O motivo? Foi porque a cantora falou sobre seu casamento após várias especulações de término. Jojo Disse que sua relação com o novo marido está indo muito bem e que não está ligando para as coisas que estão sendo divulgadas atualmente.

Além disso, para quem não sabe, uma página de fofocas acabou expondo que supostamente Jojo Todynho estaria grávida, mas não queria assumir. No entanto, alguns amigos próximos da cantora e própria cantora já se pronunciaram sobre o assunto e revelaram que tudo não passa de fake news.

“Deus me deu um marido maravilhoso. E eu não tenho do que reclamar. Hoje eu sou uma mulher bem vivida, bem comida, abençoada e feliz”, confessou Jojo. “Queira o que é seu, e não o dos outros. Enquanto uns metem malho em mim, eu estou trabalhando. Essa é a referência que eu quero deixar para os meus filhos. Deixa falar o que querem, fale bem, fale mal, mas falem de mim. Mas é com muito suor que eu estou na minha casa, conquistando as minhas coisas, sem fazer ninguém de trampolim”.

Suposta gravidez de Jojo Todynho

Na primeira semana de janeiro, a página de fofocas “Planta o deboche” acabou publicando a notícia de que Jojo Todynho estaria grávida e que foi traída pelo atual marido, com quem se casou no início do mês. Contudo, Jojo chegou a dizer que o assunto não passa de Fake News.

“A cantora e influenciadora Jojo Todynho, está grávida. A gravidez está sendo mantida em segredo, pois Jojo não sabe seguir com a gravidez. Recentemente a cantora descobriu traições do atual marido com outros rapazes, e por esse motivo está pensando em não ter o filho. A gravidez também foi motivo do casamento relâmpago da famosa.”, escreveu a página.