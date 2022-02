Justiça determina adiamento de TAF do ISE para candidatos com Covid-19

Um candidato que testou positivo para Covid-19, três dias antes de realizar o Teste de Aptidão Física no Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), conseguiu na justiça o adiamento da sua prova, com previsão de multa de R$ 2 mil em caso de descumprimento da ordem judicial

A Justiça determinou que a banca organizadora do concurso público realize o exame físico em nova data, já que o aprovado estava incapacitado de participar desta fase do exame, tendo em vista o risco de contaminação dos demais candidatos presentes no local.

A juíza Maha Manasfi assinalou que a pandemia representa um fato atípico, caracterizando um caso fortuito ou força maior pela presente crise sanitária.