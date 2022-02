“Não era o que eu pretendia, mas já beneficia muitos”, diz Jenilson sobre aumento da idade para concursos das forças de segurança

Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (8) o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que altera a idade máxima para concursos do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no estado do Acre, passando dos atuais 30 para 32 anos.

De autoria do Executivo, o PL enviado em caráter de urgência para a Assembleia Legislativa do Acre na semana passada, tem como base proposta apresentada pelo deputado estadual Jenilson Leite (PSB).

“Um projeto que beneficia centenas, quem sabe até milhares de jovens. Foi instigado em função do nosso projeto apresentado no ano passado que propunha o aumento para 35 anos, chegou aqui dessa forma, não era o que eu pretendia, mas 32 anos já beneficia um grupo grande. Se pudesse ser 35 anos seria melhor, mas não está sob minha vontade”, disse Jenilson.

O texto agora segue para apreciação do governador Gladson Cameli e, se sancionado, o edital do Corpo de Bombeiros do Acre, com mais de 150 vagas, poderá ser retificado.