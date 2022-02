Neymar, após tentar esconder, surge em clima de romance com seu mais novo caso

Neymar tem sido considerado um dos maiores jogadores da história do Brasil. Além do que faz dentro de campo, o famoso chama atenção também por sua vida pessoal. Isso porque as pessoas costumam ter interesse nas fofocas que rondam o atacante da Seleção. O último relacionamento sério assumido, por exemplo, acabou sendo com Bruna Marquezine.

Os dois, aliás, tiveram um relacionamento amoroso que se arrastou durante meses. Mas, o último término aconteceu em outubro de 2018. Desde o ocorrido, Neymar e Bruna Marquezine evitaram um encontro. Mas, tudo indica que a atriz faz parte do passado do jogador. Acontece que ele vem ensaiando a possibilidade de assumir um novo amor.

Quem está no radar de Neymar tem sido Bruna Biancardi. O jogador e a influenciadora digital vivem um romance desde agosto. Bruna, que mora em São Paulo, está atualmente em Paris, na casa do jogador. O atacante, por sua vez, prefere não assumir publicamente o romance. Mas, surgiu em alguns registros com a modelo em suas redes sociais nos últimos meses.

Desta vez, o casal posa com a cantora Jane Santos, num registro publicado por ela nas redes sociais. Neymar e Burna Biancardi, por sinal, estão saindo com frequência em Paris. O jogador chegou a levar a amada para um jantar com um casal de amigos. Por isso, aumentam os rumores de que realmente o romance entre os dois se tornou sério e para valer.

AFFAIR DE NEYMAR MANTÉM PÉSSIMA RELAÇÃO COM A CUNHADA

Em meio a tudo isso, existem boatos de que Bruna Biancardi possui uma péssima relação com Rafaella Santos, irmã de Neymar. Os registros com a presença das duas, por exemplo, nunca chegou a ser divulgado.