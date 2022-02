Pela primeira vez casos de covid-19 e internações por causa da doença zera em Brasileia

Os dados são do boletim da Secretaria Municipal de Saúde de Basileia, divulgado no final da tarde desta terça-feira, 22, que mostra que não foi registrado no município nenhum caso de covid-19 e internações por conta da infecção do vírus nos dias 21 e 22 de Fevereiro. Desde o primeiro caso da doença em Brasileia em 2020 essa é a primeira vez que não foi registrado nenhum caso do corona vírus no município.

Com isso mostra uma queda relevante de 100% por cento no número de novos casos confirmados de corona vírus em 48 horas em Brasileia. Atualmente o munícipio tem ainda 3.746 casos desde o início da pandemia.

E não houve também nenhum caso de paciente internado no Hospital Regional do Alto Acre desde segunda-feira,21. E até o fechamento dessa edição não houve mais registros de novas internações por causa do Covid-19 na unidade hospitalar.

Ainda de acordo com o boletim municipal da saúde do Covid-19. Brasileia não tem também mais casos em analise, mais tem ainda 10.346 casos notificados suspeitos, 6.600 casos descartados, 3.303 curados e 45 óbitos deste o início da pandemia.

A explicação para a queda desses números pode está no vacinômetro divulgado essa semana pela Secretaria Municipal de Brasileia que mostra o município com a cobertura vacinal em alta contra a Covid-19 em mais de 69,89% por centos dos brasilenses vacinados com a primeira dose. Sendo aplicadas também na população em geral com a primeira, segunda e terceira dose da vacina( dose de reforço), 32.429 doses das 36.837 doses que o município recebeu do Ministério da Saúde.

As autoridades de saúde e a Prefeitura de Brasileia pedem para as pessoas ficarem em estado de alerta contra o corona vírus que ainda não acabou e se vacinarem e não se descuidar dos cuidados sanitários como o uso de máscaras facial, álcool em gel, e distanciamento social.