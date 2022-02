Policia Civil prende integrante de organização criminosa que ordenava execuções em Rio Branco

Na manhã desta segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, a Polícia Civil do Estado do Acre, por intermédio da DRACO – Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas cumpriu mandado de prisão em desfavor de A.M. O, de 26 anos pela prática da conduta de integrar organização criminosa.

O A.M.O. estava preso, custodiado no presídio Francisco de Oliveira Conde, e estava na iminência de deixar a prisão em progressão de regime de cumprimento de pena, e a partir da investigação feita pela especializada foi identificada a autoria do crime já descrito, razão pela qual foi cumprida a prisão preventiva.

O autor do fato já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e foi preso anteriormente enquanto transportava um fuzil, além de ter como função dentro da ORCRIM ser responsável pela morte de integrantes de facção rival e da prática de outros crimes hediondos.