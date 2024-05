Com 500 vagas, IFRO lança Processo Seletivo Simplificado 2024 para o 2º semestre

Estão abertas as inscrições para ingresso no 2º semestre de 2024 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). No total, são 500 vagas distribuídas em cidades do estado de Rondônia e em polos em cidades de Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. O período de inscrição segue até às 23h59 do dia 6 de junho de 2024, podendo os candidatos acessar o sistema de inscrição on-line, inclusive durante o final de semana e feriados.

Os cursos presenciais de graduação ofertados são de Engenharia Agronômica (Colorado do Oeste – 40 vagas), Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Ji-Paraná – 40 vagas) e Licenciatura em Química (Ji-Paraná – 30 vagas). Já os Cursos Técnicos em Análises Clínicas e Manutenção e Suporte em Informática Subsequentes ao Ensino Médio também são presenciais, e serão ofertados no Campus Guajará-Mirim (40 vagas) e Campus Porto Velho Calama (40 vagas), respectivamente.

As ofertas da Educação a Distância (EaD) são para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública (vagas nos polos Porto Velho, Alto Paraíso, Cerejeiras, São Felipe do Oeste, Theobroma, Vale do Paraíso, São José do Egito (PE), Olho D’Água (PB) e Rubim (MG)) e a Licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica – UAB (Polos de Porto Velho, Ariquemes, Colorado do Oeste, Chupinguaia, Buritis, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Guajará-Mirim e São Miguel do Guaporé). Há vagas também para os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Pública e Gestão Comercial na modalidade EaD no Campus Vilhena. Para a modalidade EaD há a obrigatoriedade de encontros presenciais.

Para ingresso nos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio ou de graduação, com vaga nas modalidades de ensino presencial e a distância (EaD), o requisito é que o candidato tenha o ensino médio completo, comprovado por meio do Histórico Escolar do Ensino Médio, Boletim Escolar Oficial (ou documento oficial equivalente), a ser entregue no ato da matrícula. O Processo Seletivo Simplificado (PSS 2024/2) é organizado pela Coordenação de Exames e Admissão (CEA/IFRO). Todo ensino do IFRO é público e gratuito, não havendo cobrança de taxa de expediente/manutenção, taxa de inscrição, taxa de matrícula e/ou mensalidade.

Estão previstas as vagas destinadas à ampla concorrência e às reservadas para pessoa com deficiência (PcD) e para as Ações Afirmativas/Cotas Sociais (para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública de ensino, para estudantes oriundos de famílias com renda per capita igual ou inferior a 1 salário-mínimo e para as Ações Afirmativas de pretos, pardos e indígenas. Bem como, reserva de vagas aos estudantes que sejam egressos dos cursos técnicos ofertados Instituto Federal de Rondônia.

Para realizar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá ter em mãos documento oficial de identificação e o número de CPF, mais o Histórico Escolar do Ensino Médio e o Boletim Escolar oficial. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas exclusivamente on-line no link: https://inscricao.ifro.edu.br/. A seleção tem por base uma única etapa, que consiste na classificação do candidato pelo seu desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia, do 1º ao 3º ano do ensino médio. Deve-se lançar as notas/conceitos anuais (médias finais) por disciplina cursada por ano no ensino médio no sistema de seleção.

Carla Coêlho, Coordenadora de Exames e Admissão do IFRO, reforça que o candidato menor de 18 anos não emancipado deve necessariamente contar com a participação e presença do seu responsável legalmente investido em todos os atos formais relacionados ao Processo Seletivo Simplificado – PSS 2024/2, “sejam eles a inscrição, assinatura de documentos, avaliação das modalidades de reserva de vagas, matrícula e registro acadêmico, e/ou quaisquer outros assuntos correlatos ao certame”.

A publicação da lista dos candidatos inscritos, com o resultado preliminar, será divulgada no dia 10/6/2024 (após as 18h). O período para interposição de recursos contra o resultado preliminar ocorre dias 11 e 12/6/2024. Já o resultado final e a convocação para matrícula em primeira chamada estão previstos para o dia 17/6/2024 (após as 18h). Havendo vagas não preenchidas, a convocação em 2ª chamada ocorre em 1/7/2024; e a convocação em 3ª chamada em 15/7/2024, sempre após as 18h.

Para ler o Edital 23/2024/REIT-CEA/IFRO com as vagas dos Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio acesse o seguinte link: https://selecao.ifro.edu.br/simplificado/1338-edital-n-23-2024-processo-seletivo-simplificado-cursos-subsequentes

Para ler o Edital 24/2024/REIT-CEA/IFRO dos Cursos de Graduação, clique no link: https://selecao.ifro.edu.br/simplificado/1339-edital-n-24-2024-processo-seletivo-simplificado-cursos-de-graduacao