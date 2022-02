Prefeitura de Brasiléia busca parceria para fortalecimento da agricultura

O representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Antônio Francisco, acompanhado da engenheira Janiele Farrapo e o Coordenador da equipe de jardinagem em Brasiléia, Antônio Carlos, participaram nesta terça-feira (8) de reunião com o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (SEMAPI) Israel Milani.

Na oportunidade foram tratados assuntos relacionados à parceria para apoio na agricultura em Brasiléia.

O secretário Israel Milani, juntamente com a Secretária administrativa do viveiro da Floresta, Tayna Neri, acompanhou a equipe na visita ao viveiro de produção de mudas do Estado.

O representante da Secretaria de agricultura, Antônio Francisco fala a respeito da visita. ” No planejamento para 2022 estamos buscando o fortalecimento das parcerias na área da produção e hoje fomos recebidos pelo secretário Israel Milani, que se colocou à disposição para ajudar o desenvolvimento na área da agricultura do nosso município”, enfatizou.

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, Israel Milani, a parceria com os municípios é fundamental. ” Hoje estamos recebendo o secretário de agricultura, Antônio Francisco e sua equipe onde aproveitamos para visitar o maior viveiro da região norte, o viveiro da Floresta, com uma produção de mais de um milhão de mudas por ano. E aproveitamos para colocar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente à disposição do município de Brasiléia, onde as pessoas me recebem sempre tão bem”, afirmou o secretário.