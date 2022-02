Rio Acre, Convocação de bombeiros da reserva, Encontro Brasil e Peru e mais: veja os destaques desta sexta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta sexta-feira (3) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Rio Branco arrecada quase R$ 20 milhões em impostos no primeiro mês de 2022, diz levantamento

A capital Rio Branco arrecadou quase R$ 20 milhões em impostos somente em janeiro de 2022. Isto quem diz é o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), que registra a quantidade de tributos pagos pelos brasileiros em todo país. Leia mais.

Com acordos entre Brasil e Peru, Acre pode gerar, de imediato, mais de 800 novos empregos

O senador Marcio Bittar (PSL) e o deputado federal Alan Rick (DEM) saíram do encontro com os presidentes do Brasil e do Peru – Jair Bolsonaro e Pedro Castillo -, ocorrido nesta quinta-feira (3), em Porto Velho, muito otimistas em relação ao progresso que o Acre deve ter com os acordos bilaterais de comércio e as políticas de segurança a serem adotadas nas áreas de fronteira para combater problemas como o narcotráfico. Leia mais.

Rio Acre volta a subir e fica a poucos metros da cota de alerta na capital acreana

O nível do Rio Acre voltou a subir nos últimos dias com as fortes chuvas que atingiram a capital acreana e os municípios próximos. Nesta sexta-feira (4), o afluente registrou a marca de 11,28m – pouco mais de 2 metros distante da cota de alerta, que é de 13 m. Saiba mais.

Justiça determina adiamento de TAF do ISE para candidatos com Covid-19

Um candidato que testou positivo para Covid-19, três dias antes de realizar o Teste de Aptidão Física no Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), conseguiu na justiça o adiamento da sua prova, com previsão de multa de R$ 2 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. Leia na íntegra.

Cameli autoriza convocação de bombeiros da reserva para compor corpo voluntário da corporação

O Governador Gladson Cameli (PP), publicou nesta sexta-feira (4), um decreto que autoriza a convocação de Bombeiros Militares da Reserva remunerada, para compor o Corpo de Voluntários da Reserva Remunerada da corporação. Saiba mais.