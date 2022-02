Vera Fischer desabafa após ser chamada de rica: “Faço tudo sozinha”

Em entrevista com Patrícia Kogut, do O Globo, Vera Fischer desabafou sobre os pensamentos de muitas pessoas que ainda a julgam como rica. Ela disse que faz tudo sozinha em casa e que a pandemia mudou o seu estilo de vidaDesirée do Valle. Vera Fischer tem 70 anos Vera Fischer em Laços de Família (2000-2001) .TV Globo/Divulgação Musa e símbolo sexual, Vera Fischer também não é mais global. Reprodução/ CNN Brasil Vera Fischer foi Miss Brasil em 1969 Twitter/Reprodução Vera Fischer de Feiticeira Escarlate da Marvel .Twitter/Reprodução

A pandemia também forçou um adiamento de sua peça, que teria estreia em março de 2020. “Com a espera, tivemos que decorar o texto todo de novo e montar cenário outra vez, mas estou feliz porque amo palco. Gosto de ver as pessoas ao vivo. E esse papel, dentro de uma comédia satírica, é muito diferente dos que eu já fiz”, contou a artista, lembrando que a estreia da apresentação está marcada para amanhã (2/2), no Rio de Janeiro.

Vera Fischer não escondeu a ansiedade de voltar aos palcos após dois anos. “Estou morrendo de medo de retornar, claro. Todos estamos. Mas o texto é escrito de uma forma organizada. E erros existem em qualquer lugar. Em TV e cinema, é mais fácil. Em teatro tem que improvisar. Ou, se a gente esquece, inventa uma coisa parecida. Ninguém aqui é perfeito. E atores muito menos. A gente é muito inseguro. Mas vou dar conta do recado. Sempre dei”, pontuou.

Na trama, a personagem de Vera, Dulce Carmona, recebe a notícia de que seu único filho, Lauro (Mouhamed Harfouch), vai se casar com uma mulher que ela conhece (Larissa Maciel). “Ela passa do que é saudável numa relação entre mãe e filho. Conheço pessoas que também são assim: fixam-se tanto no filho homem, exigem uma atenção que às vezes os faz deixar de casar, de viver a própria vida, para estar com elas. Amor e obsessão”, disse a atriz, dando um spoiler sobre a apresentação.