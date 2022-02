Viúva aos 46 e com sete filhos, senamadureirense comemora 79 anos com neta formada

Residente na Rua Padre Egídio, região central de Sena Madureira, a aposentada Terezinha de Souza Barbosa é detentora de uma história marcante, recheada de lutas, superação e vitórias.

Mãe de sete filhos, ela perdeu o esposo aos 46 anos de idade e se revestiu de muita garra para criá-los sozinha. Arnóbio Barbosa, com quem era casada, tinha alguns problemas de saúde, dentre os quais pedras nos rins e não conseguiu se reabilitar. “Ele era um bom esposo, um bom pai. Nunca me chamou nem de feia, era muito bom pra mim. Me lembro dele até hoje”, comentou.

Dona Terezinha não ficou totalmente desamparada, pois conseguiu uma pensão para os filhos e para complementar a renda familiar exerceu várias atividades, dentre as quais: Porteira de escola e merendeira. “Nunca meus filhos ficaram no escuro ou passaram necessidade. Tudo o que eu ganhava trazia pra casa. Eu não gastava nada fora de casa, nem com um bombom. A luta foi grande, mas graças a Deus consegui criar todos eles e ainda criei uma neta que hoje é formada”, relembrou.

Eu suas palavras e nítido o amor incondicional que ainda hoje dona Terezinha tem pelos filhos. Se for possível eu dou a vida pelos meus filhos. Eles são tudo na minha vida. Não quero que nenhum deles morra antes de mim. Se fosse necessário eu enfrentaria tudo de novo, disse ela.

Na última segunda-feira, 14, ela completou 79 anos de idade.

Uma prova contundente desse amor pelos filhos é que depois da morte de seu esposo, a mesma não colocou mais nenhum homem em sua companhia. “Não quis casar de novo pensando exatamente neles. Tenho quatro filhos homens e três mulheres, pra evitar qualquer atrito ou desconforto, preferi priorizar meus filhos”.

Essa realmente foi uma opção dela, visto que, pretendentes batendo em sua porta não faltaram. “Certo dia, eu estava em frente minha casa quando chegou um homem pedindo pra conversar comigo. Em determinado momento da conversa, ele disse que queria se casar comigo porque eu era uma mulher direita, mas recusei na hora. Nunca tive vontade de colocar outro homem em minha companhia”, frisou.

O ex-vereador Tom Cabeleireiro, filho de dona Terezinha, aproveitou para parabenizá-la pelo aniversário e acrescentou. “Minha mãe fez o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo. É um grande exemplo para todos nós. Só temos que agradecer a Deus por sua vida e dizer que a amamos muito”, completou.

Dona Terezinha Barbosa mora há 46 anos na Rua Padre Egidio.