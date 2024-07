Mais três municípios do Acre decretaram situação de emergência devido a seca no estado

A seca extrema chegou a mais três cidades do estado, com Feijó, Epitaciolândia e Bujari decretando situação de emergência, de acordo com publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

A nível estadual, a situação de emergência está decretada desde 11 de junho, devido às baixas quantidades de chuvas e a possibilidade de incêndios florestais. Em 28 do mesmo mês, o prefeito da capital do estado, também decretou emergência.

Os decretos não levam em consideração apenas a baixa quantidade de chuvas e o baixo nível apenas do rio Acre, mas também do Purus, Juruá, Tarauacá, Envira e Iaco, aliados às previsões climáticas para os próximos três meses.

No Bujari, o decreto foi publicado nesta quinta-feira (18), pelo prefeito João Edvaldo Teles, e ele ressaltou que certas comunidades já deixaram de utilizar os poços artesianos e igarapés pois estes estão secos.

Na publicação, o destaque são a grande quantidade de focos de calor e as previsões de chuva, que são poucas para os próximos 90 dias. “Há os prejuízos econômicos e sociais à população afetada e a imperiosidade de resguardar a dignidade da pessoa humana, com o atendimento de suas necessidade básicas”, afirma trecho do decreto.

O município de Feijó tem sido afetado pela dificuldade na navegabilidade das vias aquáticas, causando isolamento de comunidades ribeirinhas e indígenas. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) estão atuando para auxiliar essas comunidades.

“Fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como situação de emergência em decorrência do cenário de extrema seca vivenciado e da iminente possibilidade de desastre decorrente da incidência de desabastecimento do sistema de água no âmbito do município de Feijó”, diz o documento.

Já Epitaciolândia diz que cerca de 18 mil pessoas já são afetadas pela falta no abastecimento de água. O igarapé Encrenca que passa pelo município está passando por obras em seu leito, para que seja expandido e aumentando sua capacidade, em uma tentativa de evitar este desabastecimento.