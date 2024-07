Festival Atsa Puyanawa: 2º dia é marcado por caminhada na floresta e consagração da medicina Ayahuasca

Um verdadeiro “banho de floresta” foi destaque no segundo dia de atividades do Festival Atsa Puyanawa, em Mâncio Lima. Nesta sexta-feira, 19, um grupo de turistas liderados por indígenas, participaram de uma caminhada na floresta, possibilitando uma conexão do homem com a natureza.

Cerca de 30 pessoas participaram da vivência na floresta que durou cerca de seis horas. Durante a caminhada, histórias tradicionais foram contadas, cânticos entoados, houve a consagração da medicina da Ayahuasca e foi servido um almoço tradicional com peixe assado na folha da bananeira, farinha e macaxeira.

O servidor público Devani Cavalcante de Lima, de 44 anos, que veio de São Paulo para participar pela primeira vez do festival, esteve na caminhada e expressou o momento vivenciado. “Uma experiência fantástica e eu só me arrependo de não ter vindo antes. Vou recomendar, pois é uma conexão que fazemos com as nossas raízes. Agora todo ano quando tiver estarei aqui”, disse.

“Temos essa caminhada na floresta equivalente a aproximadamente dez quilômetros, onde tem atrativos importantes, uma conexão com a natureza. Esse momento representa uma homenagem a nossa ancestralidade, onde estamos praticando nossa cultura e tradição dentro também da espiritualidade”, disse o líder indígena José Luiz Puyanawa, o Puwe.

O 6° Festival Atsa Puyanawa iniciou-se na última quinta-feira, 18, na Terra Indígena Puyanawa e estende-se até terça-feira, 23. É uma realização da Associação Agroextrativista Puyanawa do Barão e do Ipiranga (AAPBI) e conta com o apoio governo do Estado, por meio das secretarias de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), dos Povos Indígenas (Sepi) e de Comunicação (Secom).