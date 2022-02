Whindersson Nunes tem imagens picantes vazadas na web, se revolta e detona: “É crime”

Um dia após o pai do humorista Whindersson Nunes falar sobre Luísa Sonza, o cantor teve algumas fotos íntimas vazadas. No entanto, essas fotos em questão são prints de uma conversa do famoso com uma affair. A menina em questão, se chama Sabrina Lourenço. Desse modo, uma página de fofocas teve acesso e decidiu jogar tudo no ventilador.

Em suma, nas fotos divulgadas pelo perfil ‘Vem Me Buscar, Hebe’, o humorista aparece trocando algumas mensagens ousadas. Entretanto, outras são mais normais, e Whindersson Nunes simplesmente chama Sabrina para ir em um de seus shows.

Mas, obviamente, o humorista Whindersson Nunes não gostou nada de ter seus prints vazados, e comentou na publicação. Além disso, não se sabe exatamente como os prints chegaram até a página. Todavia, é notório que a parte printada foi do ponto de vista de Sabrina.

Whindersson Nunes, por sua vez, sem papas na língua, falou sobre o assunto. “Nem no meu próprio celular eu tenho privacidade, 10 páginas de conversa sem nenhum contexto postadas em uma página com um 1 milhão de seguidores, se alguém acha isso normal me perdoem mas eu não acho”, começou.

Por fim, Whindersson Nunes afirmou que irá tomar as medidas legais sobre isso. “Ainda bem que hoje é crime e se resolve na justiça. Extrapolaram os limites da noção, todo dia um motivo pra eu parar.” Vale ressaltar que após o comentário, a página apagou as fotos.

Pai de Whindersson Nunes fala de Luísa Sonza

O pai do humorista, Hildebrando Nunes, concedeu uma entrevista a um podcast e falou sobre Luísa Sonza. Em determinado momento, ele afirmou que Whindersson ajudou muito a gaúcha no sucesso. Além disso, pontuou que a loira também o ajudou.

“A Luísa tem o talento dela, canta bem, mas alguém conhecia a Luísa antes do Whinderson Nunes? Que eu saiba, não. Ela cantava desde os 7 anos de idade, lá na cidade dela. De uma forma ou de outra, o Whinderson Nunes a ajudou a aparecer na mídia nacional e a crescer. Como tem muitos que têm talento e não tem oportunidade de aparecer”.