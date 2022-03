Acre registra aumento de doenças respiratórias em crianças a curto prazo, diz Fiocruz

O estado do Acre apresenta tendência de crescimento em casos de doenças respiratórias em crianças a curto prazo, mas com estabilidade a longo prazo. Isto é o que diz o último Boletim InfoGripe, da Fundação Osvaldo Cruz, divulgado nesta quinta-feira (31).

Das 27 unidades federativas analisadas, Acre, Distrito Federal, Pernambuco, Piauí e Tocantins apontam para estabilidade na tendência de longo prazo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Contudo, o relatório apontou que pelo menos nas últimas três semanas, período este utilizado como métrica para definir o “curto prazo”, a tendência é de crescimento destas notificações.

“Apesar do patamar atual dos casos de SRAG no país ser o menor desde o início da epidemia de Covid-19, ainda está acima de dois casos por 100 mil habitantes”, alertou o coordenador do boletim, Marcelo Gomes. Segundo ele, a meta é que o Brasil consiga se manter abaixo de 1 caso por 100 mil habitantes.

De acordo com o boletim, o indicador de longo prazo, que é o que o Acre é posto em situação de estabilidade, permite avaliação de tendência suavizando o efeito de eventuais oscilações entre semanas consecutivas, algo natural em dados de notificação.