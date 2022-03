Acusado de extorsão na zona rural de Sena é capturado no bairro Calafate, em Rio Branco

Integrantes da Polícia Civil de Sena Madureira e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prenderam na manhã desta quarta-feira (30), em Rio Branco, um homem acusado de chefiar um grupo criminoso que cometeu extorsão na zona rural de Sena. O mandado de prisão foi cumprido no Bairro Calafate.

De acordo com o delegado Marcos Frank, titular da Unidade de Segurança Pública de Sena, chegou ao conhecimento da Polícia que os infratores teriam se deslocado de Rio Branco para atuar no ramal Toco Preto. “A denúncia é de que eles estariam demarcando terras e, supostamente, fazendo um serviço de topografia, cobrando pedágio dos moradores. Quem se negava a repassar os valores cobrados era expulso da terra. Eles chegaram a atear fogo em uma propriedade”, ressaltou.

Com base nas declarações das vítimas, a Polícia Civil iniciou um trabalho investigativo e conseguiu, por meio do qual, identificar o arquiteto do grupo. “Constatamos o crime de extorsão, por isso, representamos pela prisão preventiva do mesmo. Hoje, Polícia Civil e Bope deram cumprimento, com êxito, ao mandado. Agora ele se encontra à disposição da justiça”, complementou.

A investigação sobre o caso continua em andamento visando identificar e punir os outros criminosos.