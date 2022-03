Andressa Urach exibe corpo pós-parto um mês após nascimento do filho: ‘Pouquinho inchada’

Andressa Urach comentou sobre sua forma física após o nascimento do filho, no dia 11 de fevereiro deste ano. Em seu Instagram Stories, a modelo surgiu usando um look fitness e exibiu o corpo pós-parto. “Aos poucos meu corpo está voltando ao normal. Faz trinta e sete dias que ganhei o León. Era para ele nascer agora na segunda-feira, dia vinte, vinte e um. Era a data de ele nascer. Mas já passaram trinta e sete dias”, começou ela. O segundo filho de Andressa nasceu antes do previsto após ela ser internada na UTI com pressão alta.

“A barriga está voltando, ainda tem que diminuir um pouco. Ainda está um pouquinho inchada, mas está bem melhor”, disse ela, mostrando o abdômen. Nas redes sociais, Andressa tem compartilhado um pouco da rotina da maternidade com seus seguidores. Recentemente, a modelo contou que enfrentava problemas com a amamentação devido às cirurgias estéticas já feitas em seu corpo.

“Minha mama direita não tem os ductos para a saída de leite. Fica o alerta para quem um dia quer amamentar! Não faça redução de mama. Infelizmente meu peito direito empedrou e não tem por onde sair o leite. Estou sofrendo com dor e só vou conseguir amamentar com a mama esquerda”, relatou nas redes sociais. “Momento bem difícil. Aquela fase de tentar amamentar. Quem me conhece sabe que eu tinha medo de não poder amamentar porque eu fiz cinco cirurgias plásticas na mama. Troquei a minha prótese cinco vezes e fiz uma redução mamária”, revelou.

Andressa Urach enfrentou drama antes do nascimento do filho

Desde que anunciou a gravidez de León, fruto de seu casamento com o oficial de Justiça Thiago Lopes, Andressa Urach viveu momentos complicados. Ela chegou a se separar do marido e afirmar que voltaria a se prostituir para cuidar do filho, mas acabou voltando atrás e os dois se reconciliaram.

No começo de fevereiro, ela deu entrada no hospital após sua pressão subir e começar a ter muitas contrações. “Andressa está internada no hospital”, informou o perfil dela no Instagram. “Ontem, às 23h, ela estava com muitas contrações e a pressão chegou a 18 x 11. O que nos preocupa é que Leon está apenas com 33 semanas”, dizia a postagem. Isto porque o bebê é considerado prematura até as 36 semanas de gestação e a pressão alta é perigosa nesta idade gestacional.

A ex-Miss Bumbum precisou ser transferida de hospital e ficou internada na UTI até a chegada do menino. Em sua rede social, ela tranquilizou os seguidores ao revelar detalhes do nascimento do herdeiro. “Nosso Leon nasceu! 34 semanas de gestação (Significado do nome Leon: Valente como um Leão). Data: 11/02/2022. Horário: 20:07. Peso: 2495 kg. Comprimento: 46 cm. Ele nasceu saudável e não precisou de UTI”, disse a influencer.