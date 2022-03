Anitta comemora e agradece fãs após Envolver atingir o Top 1 mundial

Fala que é ela!! Nesta sexta-feira (25/3), a música Envolver, de Anitta, atingiu a primeira posição da parada global do Spotify, se consolidando como a música mais ouvida no planeta pela plataforma. Em apenas 24h, foram mais de 6,3 milhões de plays. Após o feito, a cantora agradeceu o apoio dos fãs.

“Brasil, Spotify, eu não consigo tirar palavras, meu Deus! Acho que eu preciso esperar um pouco mais para eu ter palavras para explicar a sensação nesse momento, de ser a primeira brasileira na história a ter uma música número 1 no mundo, a mais tocada no mundo”, disse Anitta, em um vídeo publicado na página do Spotify Brasil.

A Poderosa ainda falou sobre o movimento que tomou conta das redes sociais para que a música batesse o Top 1 mundial: “Eu nunca vi o Brasil unido assim para uma coisa, parecia, sei lá, a Copa do Mundo. Muito obrigada. Não sei se a gente vai continuar nesse número 1, mas só de a gente ter batido lá já é… algo que a gente nunca viu no nosso país.”

“Isso é muito difícil, gente, é resultado de muito trabalho, não pense que foi sorte. Metade dos plays, agora que o Brasil tá me ajudando demais a subir essa música, óbvio que o Brasil tá aí bombando nos charts. Mas metade dos plays é internacional. A viralização dessa música começou fora do Brasil, é fruto de muito trabalho, de persistência, de bater na trave e acreditar que vai vir o gol, vai acontecer”, seguiu Anitta, visivelmente emocionada.

“Quero agradecer a quem não me abandonou nesse tempo todo que eu falei que ia dar certo, e agradecer o apoio de todos os brasileiros. Eu abri uma porta e espero que muito mais gente passe por essa porta que eu abri, vou manter ela aberta pelo maior tempo que eu puder. E espero que venha muitos brasileiros passando por essa porta”, finalizou a cantora.