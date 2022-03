Após expor término, Fátima Bernardes aparece com novo parceiro e se declara: “Amor”

Fátima Bernardes, apresentadora do Encontro, nas manhãs da Globo, procura manter a vida pessoal de forma discreta. Mas quando se trata de trabalho, a famosa faz questão de divulgar.

Recentemente, Fátima Bernardes publicou em seu Instagram um clique com alguns convidados de seu programa. Além de posar com Lilia Cabral e Jade Baraldo, a comunicadora não perdeu a oportunidade e fez uma foto especial ao lado de André Curvello: . “Meu parceiro mais antigo no Encontro com Fátima Bernardes”, disse a artista.

Mesmo sendo discreta na vida íntima, Fátima Bernardes sempre se declara ao namorado, o Deputado Federal Túlio Gadêlha, em suas redes sociais. Os dois assumiram um relacionamento em 2017, após seu divórcio de William Bonner.

Inclusive, logo após se declarar ao amigo e parceiro de trabalho, Fátima Bernardes publicou uma foto ao lado do namorado, bem romântica, e mostrou que é uma namorada puxa saco: “O #TBT de hoje é com ele, que sabe o quer na vida, no trabalho e no amor. E que não mede esforços pra chegar lá”, escreveu ela.

O casal, entretanto, vive um relacionamento à distância. O político, por conta de seu cargo, mora em Brasília e a jornalista, mora e trabalha no Rio de Janeiro. Mas os pombinhos aproveitaram o final de ano para passar todo o tempo possível juntos. Sendo assim, eles fizeram várias declarações.

Não faz muito tempo, Fátima Bernardes mostrou como foi seu ano de 2021 e aproveitou para ressaltar que, o que planejou para 2022, é um bom ano ao lado do amado. “Não foi um ano fácil, mas tenho muito o que agradecer. Que venha um 2022 mais generoso pra todos”, disse a apresentadora na legenda de um vídeo publicado no Instagram.