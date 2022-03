Assessor do Governo relata pane em viagem para o interior do AC: ‘Tivemos de retornar por segurança’

O assessor de comunicação do governo do Acre, Resley Saab, fez uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (23) relatando um susto que tomou em um voo rumo ao município de Tarauacá, no interior do Acre.

Na postagem, o jornalista explicou que uma instabilidade na pressão de admissão de ar/combustível do motor direto da aeronave de onde estava, fez com que os pilotos do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) retornassem com o voo para Rio Branco.

“Pouco depois de sobrevoar o rio Iaco a 8.500 pés (2.150 metros), tivemos de retornar para Rio Branco para a segurança do voo”, escreveu.

Além de Saab, estavam no voo mais duas pessoas da equipe do Corpo de Bombeiros, além do piloto e co-piloto do Ciopaer. Na ocasião, ele iria cobrir uma pauta no município com o governador Gladson Cameli. Todos estão bem.

O voo em questão foi feito no avião bimotor comercial Embraer EMB-810 “Seneca III” comercial a pistão. Equipado com dois motores, tem capacidade de transportar até sete passageiros. Com o Seneca III, há a permissão para voar em altas altitudes.