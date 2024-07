Incêndio no Parque Estadual Guajará-Mirim se agrava pela falta de apoio aéreo

O Parque Estadual Guajará-Mirim, uma das unidades de conservação mais importantes de Rondônia, enfrenta um incêndio que já se prolonga por 14 dias, devastando uma área significativa de mata. O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) confirmou que o fogo foi identificado no dia 11 de julho e que as equipes de combate foram acionadas no dia seguinte, chegando ao local no dia 18.

Atualmente, os esforços de combate ao incêndio estão sendo realizados em duas frentes por meio terrestre, com 12 brigadistas. Apesar da dedicação e do esforço contínuo, as equipes enfrentam dificuldades devido à falta de apoio aéreo, essencial para acessar áreas de difícil alcance e conter a propagação das chamas.

“A falta de apoio aéreo tem sido um grande desafio. Há áreas onde o fogo está avançando rapidamente e nossos brigadistas não conseguem chegar a tempo,” informou o Prevfogo. O pedido para reforçar a equipe com mais 12 brigadistas ainda está pendente, aumentando a urgência de ações mais efetivas.

Imagens de satélite e aéreas têm mostrado a dimensão alarmante da fumaça e das chamas, destacando os principais focos do incêndio. Estas imagens são fundamentais para mapear a extensão dos danos e orientar as operações de combate, mas também revelam a gravidade da situação, que ameaça a biodiversidade do parque.

Até o momento, as causas do incêndio permanecem desconhecidas. Investigações estão em andamento, mas ainda não há informações conclusivas sobre o que teria desencadeado o fogo.