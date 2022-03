Blog do Ton: Ex-gestor do PT entra no jogo do Senado e anuncia aliança com o resistente David Hall

Nem um principado ou potestade do jogo da política enfraqueceu ou amedrontou, até agora, o revolucionário David Hall. Após toda a confusão envolvendo o Cidadania – que passou por uma federação não tão aceita com o PSDB e desembocou em um racha interno – o pré-candidato ao Governo do Acre anunciou casa nova e, em evento na quinta-feira (24), anunciou dobradinha com ninguém menos que Dimas Sandas.

Dimas já é conhecido da política acreana e tem nome fresco na memória dos acreanos por ter sido um dos gestores do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT-AC). Dimas foi diretor do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), da Secretaria de Justiça e Diretos Humanos do Acre, da Secretaria de Estado de Planejamento do Acre e tem experiência na área de comunicação e gestão.

Antes da dobradinha, Dimas estava interessado em uma candidatura ao Governo. Agora, está fechado com Hall. Para eleger-se senador pelo Acre, defende o projeto 50 em 8, que propõe ‘ajudar o Acre a dar um salto de 50 anos em 8, principalmente na área econômica’.

Com a façanha, Hall aglutinou seus melhores nomes no novo partido, juntou os seus aos de Dimas – que tinha consigo uma chapa a lapidar – e ainda trouxe para sua chapa um cara que entende de política. Arrisco dizer que poucos, dentro do jogo, têm a coragem de David Hall.

PRTB

Leandro Costa, que era o pré-candidato ao Senado pelo Cidadania e fazia dobradinha com David, procura casa nova. Fontes afirmam que seu destino pode ser o PRTB, até pouco tempo atrás considerado um virtual destino para Mara Rocha (MDB-AC).

Mara Rocha

Por falar em Mara Rocha, outra fonte me contou acerca de um interesse em Jenilson Leite como vice na sua chapa. Acho que o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) não vai gostar nada de saber de conversas que aconteceram.

PSB

Dentro do partido de Jenilson, a chapa para a Aleac tem tomado forma. Vereadores Antônio Morais, Adailton Cruz, e o médico ortopedista Marcelo Pimenta são alguns dos confirmados. A chapa pode contar também com o promissor Gabriel Santos.

PSB²

Das que deram uma passadinha pelo diretório do partido, fiquei em saber o nome de Gabriela Câmara. A conversa foi boa. Uma fonte afirma que Gabriela vai ficar de olho no cenário que se desenha e decidir qual partido a fará assinar uma ficha de filiação. Pelo PL, foi a quinta vereadora mais votada em Rio Branco. Ficou de fora por conta da legenda.

PSB³

Michelle Melo também conversou com Jenilson e tem portas abertas para concorrer à Aleac ou Câmara Federal. Caso possam contar com a disputada Michelle para essa segunda opção, seria ‘mão na roda’ para o partido, que encontra dificuldades para encontrar nomes de peso para essa chapa. O presidente César Messias não estaria muito empolgado com o desafio e Jenilson só vai por esse caminho em último caso.

Podemos

Partido com a maior base de deputados da Aleac, o Podemos sinaliza de todas as formas que não está satisfeito com o Governo. Até aqui, nenhum interlocutor de Gladson pôs fim à animosidade da legenda com a base. Enquanto isso, fontes afirmam que outros partidos estão de olho.

Podemos²

Essa é uma situação que precisa ser vista com bastante delicadeza. Só o deputado Fagner Calegário, por exemplo, representa dez mil famílias dentro da Aleac. Dez mil famílias são dez mil famílias.

Adailton Cruz

Com passaporte carimbado para disputa à Aleac pelo PSB, o vereador Adailton Cruz deve licenciar-se em breve de suas funções no Sintesac, onde tem sido manchete por conta das manifestações da saúde. Seu vice, Jean Lunier, assume as funções.

Adailton Cruz²

Adailton costura boas alianças para essa disputa. Conversas com sindicatos dos médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, profissionais de farmácia – além do Coren – o colocam como forte na disputa.

Mailza Gomes

Conheço a senadora Mailza Gomes desde criancinha, pois sou cria de Senador Guiomard. Mailza é uma mulher forte, generosa, carinhosa, amável e eu poderia elencar pelo menos uns mil predicados. À frente do Progressistas, fez o partido crescer em tamanho, representatividade e conquistas. Na quinta-feira (24), a senadora anunciou que seu desafio é concorrer à Câmara Federal. Senadora, que Deus a abençoe nessa missão. A senhora tem meu respeito e admiração.