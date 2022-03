Caio Castro assume namoro com Daiane de Paula: “É leve”

Acabando de vez com os boatos e oficializando o relacionamento, Caio Castro publicou uma foto com Daiane de Paula . O ator e a assistente de palco do Faustão curtiram o Lollapalooza no último final de semana e o artista publicou uma foto com a amada no festival e a chamou de “namorada” pela primeira vez.

“É leve né, namorada”, disse Caio Castro na legenda da publicação. “É muito”, respondeu Daiane. “Meu brilho”, completou a assistente de palco. Vários famosos celebraram o namoro e deixaram mensagens de apoio ao casal nos comentários. “Ai calica”, brincou o surfista Ítalo Ferreira. “Amo um casal”, disse a atriz Lucy Ramos. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Castro (@caiocastro)