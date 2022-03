Carlos Alberto de Nóbrega faz desabado sincero, fala sobre morte da filha e revela falência: “Não tenho mais nada”

O apresentador do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, voltou a causar polêmica recentemente. Recentemente o artista, sem papas na língua, falou tudo o que pensa. Além disso, em uma revelação surpreendente, afirmou que foi à falência.

Em suma, o apresentador, deixou todos chocados ao relatar que perdeu uma filha. Sendo assim, ele e sua ex-mulher, Andréa Nóbrega, passaram por um momento extremamente difícil. Os dois acabaram perdendo uma herdeira.

No entanto, o que mais pegou no coração com o relato de Carlos Alberto de Nóbrega, foi não poder sentir o luto da perda de sua filha. Em resumo, o apresentador do SBT, precisou trabalhar um dia após saber da notícia.

Desse modo, em entrevista ao SBT, Carlos Alberto de Nóbrega lamentou o momento difícil. “Perdi uma filha em uma quarta-feira e no sábado fui fazer show para criança. Só Deus me derruba. Se tudo aquilo que me ensinaram é verdade, vou ver meu pai, vou ver minha mãe. Ou se isso tudo é mentira, dormiu e acabou”, disse o contratado do SBT, quase chorando.

Carlos Alberto de Nóbrega está sem dinheiro

Mas, as revelações de Carlos Alberto não param por aí! O apresentador de A Praça é Nossa, afirmou que não tem mais uma fortuna. Na verdade, ele deixou tudo para seus filhos. A informação surpreendeu. Além disso, por fim, ele foi só elogios para sua esposa, a médica Renata Domingues.

Carlos Alberto e sua esposa, Renata Domingues (Foto: Reprodução)

“Essa mulher mudou minha vida. Se ela [Renata] fosse artista, se eu tivesse o patrimônio que eu tinha antes de me separar… a gente… a gente até vai entender que uma mulher bonita… mas não, quando eu me separei, a minha metade eu já passei para os meus filhos. Eu não tenho mais nada”, contou o apresentador do SBT.