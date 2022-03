Carnaval em Cruzeiro do Sul tem forte aumento de casos de violência doméstica e pessoas dirigindo alcoolizadas

O final de semana de Carnaval gerou algumas ocorrências em Cruzeiro do Sul. Casos de violência doméstica e pessoas dirigindo sob efeito de álcool foram frequentes.

De acordo com o Delegado Lindomar Ventura, que estava no plantão durante o final de semana, o Carnaval, de um modo geral, está sendo “tranquilo”. Porém, as ocorrências de pessoas dirigindo alcoolizadas aumentaram bastante. “A fiscalização está atenta e, quem for pego com esse tipo de infração será conduzido até a delegacia, preso”, enfatizou Ventura.

Desde a última sexta-feira (25), o atendimento a casos de violência doméstica chamou a atenção do delegado. O período carnavalesco tem ocasionado o aumento destas ocorrências.

Ainda no final de semana, a circulação de notas falsas de dinheiro também tem gerado preocupação à Polícia e principalmente aos comerciantes. Um indivíduo foi conduzido à delegacia, pois fez o pagamento de uma compra com nota falsa de dinheiro. A pessoa percebeu a nota muito diferente, uma falsificação grosseira, e acionou a Polícia.