Chega à Aleac projetos que concedem reajuste e auxílio alimentação para servidores públicos

O Governo do Acre enviou para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) o projeto de lei que versa sobre o reajuste para os servidores públicos do estado do Acre. Além disso, foi enviado ainda o PL que concede auxílio alimentação àqueles que ganham até R$ 4 mil e o projeto que concede auxílio alimentação para servidores da educação.

O PL de reajuste prevê aumento de 5,42% a todos os servidores com mais de quatro anos na administração pública, incluindo cargos comissionados e aposentados. E ainda aos militares que passaram para a inatividade remunerada e aos beneficiários de pensão militar.

O auxílio para todos os servidores será de R$ 500,00 aos que recebem 4 mil reais ou menos. Este auxílio não será pago para os cargos em comissão.

Sobre o PL do auxílio da educação, o valor pago será de R$ 420,00, independentemente da jornada de trabalho.

Os três projetos serão apreciados pelos deputados e devem ser votados na próxima semana.