Chitãozinho tem traição escancarada e é detonado: “Garota de programa”

Chitãozinho, da dupla com Xororó, já se meteu em algumas polêmicas que chocaram o público do Brasil. Hoje vistos como “imaculados”, eles já se envolveram em questões complicadíssimas.

Sendo assim, por volta de 2000, o irmão de Xororó revelou o fim do seu relacionamento com Adenair Lima. O motivo foi uma traição. Dessa forma o artista teve um affair com Márcia Alves, que hoje em dia é sua esposa.

Todavia, não foi só a traição de Chororó que roubou a cena. Outro pormenor era que Márcia Alves era bem mais jovem que a ex-esposa dele, Adenair. Em suma, a ex do artista até fez uma entrevista com Hebe e contou tudo. A loira do SBT inclusive defendeu a ex do artista e detonou Márcia em suma,

Ainda sobre Chitãozinho

Dese jeito, Hebe Camargo xingou sem dó como “aquela coisa” e “garota de programa”. Fora isso, a famosa ainda realizou uma comparação entre a esposa do cantor com a Capitu, de Laços de Família, que estava passando na Globo naquele tempo. Na trama, Capitu oculta da família que na verdade é garota de programa sendo assim.

Desse jeito, a confusão de Chitãozinho gerou grande mídia e um barraco no meio sertanejo. Só o fim de Zilu e Zezé, também com traição no meio, gerou mais burburinho.