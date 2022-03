Cinco rios principais do AC já transbordaram e desabrigam inúmeras famílias; vídeos e fotos

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco informou que o rio Acre está a poucos centímetros da cota de alerta, de acordo com a última medição, realizada nesta quarta-feira (23).

O Rio Acre está com 12,67m desde às 6h em Rio Branco e se aproxima da cota de alerta, que é 13,50m. A cota de transbordamento do afluente é de 14 m. Na medição da última terça-feira (22), no mesmo horário, o rio Acre registrava 12,12 metros.

Em Sena Madureira, o Rio Iaco segue acima da cota de transbordamento, que é de 15,20m. Segundo a medição da Defesa Civil, o rio está com 15,71m, desde às 05h44.

O rio Juruá, por sua vez, também está acima da cota de transbordamento, de 13 metros. De acordo com a Defesa Civil do município, o rio mede 13,39m, na medição de 6h. Na medição de ontem, no mesmo horário, o rio registrava 13,09 metros.

No município de Feijó, de acordo com a Defesa Civil, o Rio Envira registra 13,14 metros e segue acima da cota de transbordamento. Ontem o Rio Envira media 13,10m.

Em Tarauacá, com a cheia do rio Tarauacá, que mede 10,85m nesta quarta-feira (23), 50% da cidade já foi atingida e as escolas tiveram as aulas suspensas.

Em Assis Brasil, o Rio Acre registra 5,70m; No município de Xapuri, mede 11,95m; Em Capixaba, a Defesa Civil registrou 11,23m. Já os afluentes Rio Xapuri C. Dolores, de acordo com a medição, está com 12,15m; Riozinho do Rola mede 11,12m e Espalha registra 10,33 metros.

No município de Brasileia, a Defesa Civil registra o Rio Acre com 10,47m, acima da cota de alerta, que é de 9,80 metros. A cota de transbordamento é de 11,40 metros.

Em Santa Rosa do Purus, de acordo com a medição da Defesa Civil, o Rio Purus mede 9,72m, desde às 6h. Na medição de ontem, o Rio Purus registrava 9,76m. Ainda que o rio tenha apresentado vazante, segue acima da cota de transbordamento, que é de 9 metros.

Veja fotos de Feijó: