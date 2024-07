Davi perde contrato milioário após, supostamente, fraudar a publi; entenda

Davi Brito não é nem um pouco bem visto pelas lentes do mercado publicitário. Sem contratos, o campeão do BBB 24 acabou de perder a única empresa que havia fechado com ele desde sua saída do reality da TV Globo. Segundo o jornalista Gabriel Perline, da revista Contigo!, o motivo da perda do contrato foi por conta de uma fraude em um anúncio.

O campeão do reality da TV Globo havia fechado um contrato de exclusividade com uma casa de apostas esportivas e vinha publicando conteúdos em suas redes sociais atrelados a essa marca. No entanto, nesta última quarta-feira (17/7), o ex-brother fez uma publicação, no mínimo, suspeita.

Davi apareceu marcando o cantor Márcio Victor, vocalista do Psirico, nas redes sociais questionando o cantor em qual dos times ele apostaria na partida entre Fortaleza e Vitória pelo campeonato brasileiro. Assim que os internautas acessavam o perfil do musicista, os seguidores se deparavam com um anúncio de uma casa de apostas concorrente nos stories.

O fato revoltou executivos da empresa que anunciava no perfil de Davi e foi visto como uma violação contratual. Com isso, o contrato acabou sendo encerrado. Já não é mais possível ver conteúdos atrelados a empresa no perfil do campeão do BBB 24