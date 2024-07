Quando “Senna” chega na Netflix? Descobrimos a data de lançamento da série

Além disso, a produção ganhou o pôster oficial, que revela Gabriel Leone como Ayrton Senna. Na imagem, vemos ele segurando o icônico capacete verde e amarelo, marca registrada do piloto.

Ao longo de seis episódios, “Senna” vai mostrar, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford. A produção segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

“É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo”, contou Leone, quando foi anunciado como Senna. “Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então”, finalizou o ator.