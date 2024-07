Morre Bob Newhart, ícone da comédia norte-americana, aos 92 anos

Ícone da comédia norte-americana, Bob Newhart morreu nesta quinta-feira (18/7), aos 94 anos. Famoso por produções como de The Big Bang Theory e Legalmente Loira 2, o astro estava sofrendo de uma série de doenças que não foram detalhadas pela família.

Bob ganhou fama nos Estados Unidos com o disco de humor The Button-down Mind of Bob Newhart, que recebeu o Grammy de álbum do ano em 1961.

Nos anos 1970, ele começou a investir na televisão. A própria série The Bob Newhart Show, com seis temporadas, é considerada um clássico da comédia norte-americana. Na década seguinte, ele estrelou a série Newhart, que tem oito temporadas.

Apesar da longa carreira na televisão e de ter sido indicado ao Emmy nove vezes, Newhart só recebeu a premiação em 2013, pela participação em The Big Bang Theory. O último trabalho de Bob foi no spin-off Young Sheldom, em que colaborou em três episódios.