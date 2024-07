Vídeo: diretor posta cena de Rodrigo Simas nu em peça e web reage

Rodrigo Simas causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais, nesta quinta-feira (18/7), após uma cena da peça Prazer, Hamlet, na qual ele aparece completamente nu, foi parar nas redes sociais. O vídeo foi publicado pelo diretor Ciro Barcelos.

Nas imagens, o ator aparece de lado, com um pano cobrindo os órgãos genitais, mas a “retaguarda” está descoberta. Na publicação da filmagem, os internautas foram à loucura:

“Nossa! Mas não provoca assim, não, que a gente infarta!”, disse um. “Belíssimo, um colírio para os olhos”, elogiou outro. “Espetáculo lindo, ator talentoso demais…. (tá, ele é gato óbvio), mas é um artista espetacular”, afirmou um terceiro. “Simas, perfeito em todos os sentidos!”, garantiu mais um.

O espetáculo teatral, adaptado do clássico texto de William Shakespeare, estreou em 2022 e está na 4ª temporada. Quando a peça foi lançada, Rodrigo Simas falou com o Gshow sobre o tabu que existe na sociedade quando o assunto é o nu.

“Se forem ver o espetáculo por isso, se as manchetes saírem assim, que encha o teatro e as pessoas assistam. Isso me deixa muito alegre, porque é só um pequeno detalhe diante de toda a peça”, afirmou ele, antes de completar:

“Não me sinto tirando a roupa gratuitamente e me mostrando de uma forma banal, pelo contrário, por isso, não me incomoda, não me vejo nesse lugar. Era um sonho que eu tinha e esse texto me encontrou. Estou bem feliz”, garantiu ele.

Preso dentro de um caixão

Durante sua passagem por Renascer como José Venâncio, Rodrigo Simas contou um episódio inusitado, que aconteceu durante uma das cenas de seu personagem. No fim de abril, o filho de José Inocêncio, vivido por Marcos Palmeira, levou um tiro numa tocaia, não resistindo aos ferimentos.

“Já havia morrido em cena uma vez, mas nunca tinha gravado dentro de um caixão. Sempre me perguntam se fiquei com aflição ou tive algum desconforto, mas não”, disse em entrevista para a Caras Brasil.

Simas prosseguiu o relato: “Fiquei zero agoniado e tenso, pelo contrário. Estava confortável e ainda fecharam o caixão por alguns segundos. Em alguns momentos tinha vontade de rir durante os ensaios”.

Rodrigo continuou falando sobre a trajetória de Venâncio, que estava vivendo crises pessoais: “Sempre tentando acertar e curar alguns traumas, mas dificilmente conseguia. Ele teve uma trajetória de encontros e desencontros terminando a vida numa tocaia sem nem saber de onde surgiu, mas sendo a consequência por ser um Inocêncio”, lembrou.

O ator finalizou a conversa reiterando que, na novela, a vida do rapaz foi ditada pelo pai: “O que mais me chamou a atenção no personagem foi observar como ele deixou de viver suas verdades e repetir padrões para agradar o próprio pai. Uma prisão dentro da própria cabeça”, concluiu