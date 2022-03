Concurso TRT: veja o panorama das oportunidades para 2022

Após um longo período sem novos editais, os Tribunais Regionais do Trabalho começaram a se movimentar por novos concursos (concurso TRT).

Mas como está o andamento desses possíveis novos editais? Quais órgãos demonstraram interesse na realização de novos certames? Reunimos aqui para você a situação de cada um dos TRTs. Confira!

Concurso TRT – Região 1

A região 1 (Rio de Janeiro) está atualmente com concurso vigente. O certame foi realizado em 2018 e foi organizado pelo Instituto AOCP. Foram ofertadas 16 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior.

De acordo com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), para os cargos de Analista Judiciário (Administrativo), o certame segue válido até 31 de dezembro de 2024. Para os demais especialidades do edital, o concurso segue válido até agosto de 2023.

Veja o edital do concurso TRT 1 aqui!

TRT 2

Assim como o TRT RJ, o TRT SP (2ª Região) ainda está com edital vigente. O último certame aconteceu em 2018 e foi organizado pela FCC. Foram ofertadas, ao todo, 320 oportunidades para cargos de níveis médio e superior.

De acordo com o portal do CSJT, o edital segue vigente até 4 de março de 2024.

Confira o edital do concurso TRT 2 aqui!

TRT 3

Apesar do alto deficit de servidores, o TRT MG (TRT 3) informou que não há previsão de novo concurso para o Tribunal devido a restrições orçamentárias impostas à Justiça do Trabalho.

De acordo com dados do CSJT, o TRT 3 conta com 425 cargos vagos atualmente.

Veja mais detalhes sobre o TRT 3 aqui!

Concurso TRT 4

O concurso TRT RS (TRT 4) está se movimentando! A desembargadora Ana Luiza Heineck Kruse foi escolhida para presidir a comissão organizadora do certame!

O alto deficit de servidores é o principal motivo pela movimentação para realização de um novo edital. O último certame aconteceu em 2015 e ficou vigente até 2019.

Veja mais detalhes aqui!

TRT 5

O TRT da Bahia (TRT 5) informou que o CSJT realizou levantamento sobre concurso em todos os Regionais, mas que, até o momento, o órgão não possui autorização para realizar um novo edital.

De acordo com dados de 2020, o TRT 5 tinha, na época, 223 cargos vagos.

Concurso TRT 6

O último concurso TRT PE (TRT 6) aconteceu em 2018 e foi organizado pela FCC. À época, foram ofertadas, ao todo, uma vaga imediata e as demais para formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

O edital ainda está valendo e, de acordo com o CSJT, segue vigente julho de 2023.

Confira mais detalhes do último edital aqui!

TRT 7

O último concurso TRT CE (TRT 17) aconteceu em 2017 e está vigente até outubro de 2022. Organizado pelo Cespe (atualmente Cebraspe), o edital ofertou, ao todo, 1 vaga imediata e oportunidades para cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior.

Saiba mais detalhes do último edital concurso TRT 17 aqui!

Concurso TRT 8

Apesar de já ter demonstrado interesse em um novo concurso, o TRT 8 (Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região) informou que o novo certame depende de aprovação do CSJT.

Veja mais detalhes aqui do último edital!

Quer ficar por dentro de todas as novidades sobre essa carreira? O Direção Concursos preparou um grupo no Telegram com as principais notícias voltadas para a área de Tribunais. Clique aqui e participe!

Concurso TRT 9

O concurso TRT PR (TRT 9) deve acontecer ainda em 2022. Em março foi aprovada uma resolução para instituir uma comissão de servidores que serão responsáveis pelos trâmites do certame. Veja mais aqui!

O último edital aconteceu em 2015 e foi organizado pela FCC. O certame ofertou vagas para cargos de Analista e Técnico Judiciário.

Veja mais sobre o último edital aqui!

TRT 10

O TRT 10 (Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região), que abarca as jurisdições do Distrito Federal e Tocantins, informou que o novo certame já está sendo analisado internamente.

A informação foi enviada pela assessoria do próprio Tribunal ao Direção Concursos. Apesar da informação, o TRT 10 ainda não tem autorização formal para a realização do novo edital.

Atualmente, conforme dados do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), o TRT 10 possui, ao todo, 54 cargos vagos para o cargo de Analista, além de 74 vacâncias para a carreira de Técnico. Esses dados são referentes ao mês de dezembro de 2021. Saiba mais aqui!

TRT 11

Realizado em 2016, o concurso TRT 11 (AM e RR) ainda está vigente. De acordo com o portal do CSJT, o edital segue vigente até 2023.

Foi destinado, ao todo, a 48 vagas para níveis médio e superior.

Veja mais detalhes do edital aqui!

Concurso TRT 12 (SC)

A vigência do último edital está suspensa e deve durar até 2023. O certame foi realizado em 2017 e ofertou oportunidades para cargos de níveis médio e superior.

O salário inicial do aprovado variou de R$ 6.376,41 a R$ 12.180,99.

Veja mais detalhes no edital publicado!

TRT 13

Apesar de possuir, no momento, 196 cargos vagos para técnicos e analistas, o TRT 13 (PB) não possui, até o momento, de realizar um novo concurso para o ano de 2022. A informação foi repassada pela assessoria do próprio órgão ao Direção Concursos.

O último certame para o órgão aconteceu em 2014. Foram ofertadas, ao todo 32 vagas e salários iniciais que variaram de R$ 5.007,82 a R$ 8.178,06.

Conheça todos os cursos do Direção Concursos, com garantia infinita até a data da prova!

Concurso TRT 14

De acordo com o portão do CSJT, o último edital do concurso TRT 14 (região de Rondônia e Acre) a vigência ficaria vigente até agosto de 2021, mas as convocações foram suspensas até 31 de dezembro de 2021.

Apesar disso, o órgão já demonstrou interesse pela realização de um novo concurso. Mas para haver o certame, ainda é necessária a liberação do CSJT. Veja:

Os últimos editais foram realizados em 2015 e em 2018, ambos organizados pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

O concurso TRT 14 de 2015 ofertou, ao todo, 6 vagas imediatas, além de oportunidades para formação do Cadastro Reserva. Veja mais informações aqui!

TRT 15

O TRT 15 (Campinas) homologou em 2021 o edital de 2019. O certame ficará vigente até março de 2025. O concurso ofertou apenas uma vaga e as demais de cadastro reserva em diversos cargos do Tribunal. Saiba mais informações aqui!

TRT 16

De acordo com a assessoria, o TRT 16 (MA) não possui no momento previsão para realização de um novo concurso. O último edital aconteceu em 2014.

Veja mais detalhes do último edital!

Concurso TRT 17

O TRT 17 (ES) já iniciou estudos para a realização de novo concurso público. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, apesar dos estudos por novo concurso TRT ES, ainda não há informações sobre um possível cronograma para lançamento do certame. Apesar disso, o Tribunal realiza atualizações sobre cargos vagos que podem dar base para um futuro edital. Veja:

Veja mais detalhes aqui!

TRT 18

Quem deseja um novo concurso público para o TRT 18 (GO) vai ter que esperar um pouco mais por novo edital. De acordo com a assessoria do órgão, não há previsão por novo edital neste ano de 2022. Veja:

Veja mais detalhes do último edital aqui!

TRT 19

O TRT 19 (AL) não tem previsão por novo edital no momento. A informação repassada pela assessoria de imprensa do próprio órgão ao Direção Concursos. Veja:

Veja mais sobre o último edital publicado aqui!

TRT 20

O último concurso TRT 20 (SE), realizado em 2016, está vigente até março de 2023. Foram 6 vagas imediatas, além de oportunidades para cadastro reserva.

Veja mais detalhes no último edital!

TRT 21

De acordo com o portal do CSJT, o último edital do concurso TRT 21 (RN) está vigente até fevereiro de 2023. O certame aconteceu em 2017, com 3 vagas imediatas para cargos de Técnico e Analista do Tribunal.

Veja mais detalhes no último edital aqui!

TRT 22

Recentemente o TRT 22 (PI) aprovou a proposta para a realização de um novo concurso público! A previsão é de edital publicado ainda no segundo semestre de 2022.

O último edital aconteceu em 2010 e foi organizado pela FCC. Saiba mais detalhes aqui!

Concurso TRT 23

De acordo com a assessoria do TRT 23 (MT), o órgão não possui disponibilidade de recursos orçamentários adicionais por pare do CSJT e nem autorização específica para realização de novo concurso.

O último edital aconteceu em 2015 e foi organizado pela FCC. O certame foi destinado ao preenchimento de 16 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior.

Atualmente, de acordo com dados do CSJT, o órgão possui 383 cargos vagos de Analista e 452 vacâncias de Técnico.

Confira aqui o último edital!

TRT 24

O último concurso TRT 24 (MS) aconteceu em 2017 e o edital está vigente até julho de 2022. Na época, o certame foi organizado pela FCC e ofertou oportunidades para cadastro reserva.

O salário inicial variou de R$ 6.167,99 a R$11.822,80, a depender do cargo.

Veja mais detalhes do edital aqui!