Congresso Estadual do PSB reafirma pré-candidatura de Jenilson Leite ao Governo do Acre

Com a presença da militância, pré -candidatos do partido e simpatizantes, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), realizou nesta sábado (26), o Congresso Estadual da sigla no Hotel Nobili Suíte, em Rio Branco.

O evento reafirma a pré -candidatura de Jenilson Leite (PSB) que vem se fortalecendo e ganhando o respeito e apoio de outros partidos do campo progressistas, que fizeram questão de estar presente: PV, PSD, avante, PSOL PT e PDT estiveram no evento.

A pré-candidatura de Jenilson surge como o reacender da esperança. “Não podemos ter medo de falar de renovação e mudança, porque é isso que o nosso povo está esperando de nós”, começou seu discurso.

Jenilson defende ainda uma luta por um Acre melhor, mais digno e de mais oportunidades para o povo. “Essa luta que temos que fazer este ano precisa que cada um de nós compreendamos a importância do trabalho que já foi feito nesse estado, e que nesses últimos 3 anos a vida do povo acreano piorou, e vem sendo afetado pela falta de rumo do atual Governo e nossa luta não é contra o Gladson, é para substituir um Governo que não vem apresentando soluções para o povo, um Governo que vem falhando na sua responsabilidade de melhorar a saúde do povo, apresentar melhorias para segurança e dar caminhos para nosso jovens. Um estado que não apresentou novas soluções para nossa economia. Um estado onde os problema só foram crescendo e piorando a vida do nosso povo”, disse o pré-candidato.

Veja o que disseram outras lideranças:

“Respeito a candidatura dele, é legítima. Tenho certeza que Jenilson Governador o Acre estaria em boas mãos e se ele chegar ao segundo turno na nossa gente não precisa nem ir na minha casa e nem pedir nada, já estamos direto na campanha dele”- Senador Sérgio Petecão (PSD).

“O Jenilson tem uma história parecida com a de muita gente aqui. Venceu desafios e hoje é referência como médico e parlamentar, não é fácil de acontecer, só acontece se tivermos uma política que faça diferença. Se a crise vem da política, a solução também precisa vir de lá. O Alckimin selou a nossa aproximação e manutenção desse casamento”, Jorge Vista (PT).

“Precisamos devolver o orgulho de ser acreano, porque tem tanta gente indo embora? Precisamos reestabelecer essa esperança. E o PSB por tudo que vem fazendo no cenário nacional, também se credencia e merece fazer parte da chapa majoritária na frente ampla que estamos construindo aqui no Acre” -Marcio Batista (Presidente em exercício do PCdoB).

“Parabenizar o Jenilson pela coragem de se colocar a disposição dessa frente de esquerda para juntos estarmos debatendo a situação do nosso estado”, Shirley torres.

“Jenilson é um deputado que muito nos orgulha, que sobre e desce os rios acreanos que conhece os cantos mais longínquos do nosso estado levando dignidade onde falta o olhar do poder público”, Richard Brilhante (representante PDT).

“Vimos pessoas aqui que disputarão os mesmos votos e não fazem o mesmo balaio de gato que fazem lá, aqui pensamos numa candidatura como a do Jenilson, que em gestos extraordinários tem feito na vida pública, antes mesmo de pensar em ser político. Jenilson entra para servir e suas atitudes de vida mostram isso, quando no terremoto do Haiti largou tudo e foi ser médico voluntário. Na pandemia se afastou da Assembleia para salvar vidas. Estou muito feliz de estar defendendo a sua pré -candidatura a Governo pois seu que terá toda paciência de sentar numa cadeira para governar, pensando na nossa população, pois é uma pessoa que ama o Acre e ama os acreanos”, César Messias, presidente estadual do PSB.