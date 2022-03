ContilNet flagra ação que apreendeu suspeito de roubo de bicicletas em Rio Branco

No início da tarde desta terça-feira (22), um homem suspeito de cometer uma tentativa de roubo de uma bicicleta no Centro de Rio Branco, foi capturado pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na Avenida Ceará, nas proximidades da Escola Presbiteriana João Calvino.

Segundo informações, o suspeito quebrou o cadeado que guardava a bicicleta de uma mulher e tentou levar o meio de transporte, mas foi visto e perseguido até o local em que a Polícia Militar algemou e levou o suspeito.

A Polícia Militar foi acionada e duas viaturas deram suporte para a ocorrência.

