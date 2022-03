Durante negociações, Gehlen deixa reunião por não concordar com falas: “Vim para ouvir dados, não discursos”

O deputado Gehlen Diniz (PP) não gostou nada do tom usado pelos sindicalistas da Educação durante a reunião que ocorre na tarde desta quarta-feira (30), na Assembleia Legislativa do Acre.

Participam do debate deputados, sindicalistas, representantes da Procuradoria-Geral do Estado, Assessoria do Governo, secretarias de Planejamento e Fazenda.

Gehlen reclamou pelo fato de a professora Rosana Nascimento, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), pedir para falar pela segunda vez. “Vim para ouvir os dados e não discursos, a Rosana já fez um discurso de 20 minutos aqui, ela é candidata”, completou, deixando a reunião.

A fala de Gehlen foi rechaçada por Rosana. “Ser candidata é um direito que me cabe, assim como o deputado Gehlen é candidato a reeleição e a maioria aqui também, e não é por causa disso que deixaremos de lutar por melhorias. O momento de candidatura é outra e quero que seja respeitado”.