Empresários cearenses chegam ao Acre, reconhecem potencial econômico de Rio Branco e buscam parcerias

Uma comitiva de empresários de Fortaleza, está em Rio Branco, a convite do ex-deputado Jamil Asfury. Na tarde desta terça-feira (07) o grupo esteve reunido com o prefeito da capital acreana com o objetivo de estabelecer parcerias.

Os empresários cearenses demonstraram interesse em investir no Acre. Eles conheceram a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do estado e viram o potencial econômico de Rio Branco e do estado do Acre como um todo.

Eles vislumbram oportunidades de investimento e colaborações na região. Tamanha foi a receptividade que o prefeito concordou em realizar uma visita ao Ceará, a fim de estreitar relações com empresários locais e, se houver interesse mútuo, trazê-los para conhecer de perto as oportunidades de negócios na capital acreana.

“É o que nós precisamos, gerar emprego e renda. É isso. Nós precisamos estabelecer esses intercâmbios, inclusive deixei acordado com eles que eu deveria fazer uma visita lá no Ceará para dar uma olhada, conversar com esses empresários lá e, se tudo correr bem, trazê-los para que eles venham conhecer de perto a nossa realidade aqui”, destacou o gestor.

O empresário Víctor Samuel acredita no potencial do Estado e que o Acre tem muitas chances de dar certo.

“Eu acredito que a única desvantagem que tem aqui é um pouco o isolamento, mas isso pode ser superado com outras técnicas, com a escolha certa de parceiros que venham trazer tecnologia, industrialização, gerar emprego e renda, não só para o município, mas também para todo o estado do Acre”, disse.

Durante o encontro, o prefeito ressaltou a importância da Amazônia como uma marca forte para o mundo, destacando que os empresários cearenses, especializados em exportação, reconheceram o valor dos produtos amazônicos produzidos de forma sustentável. Segundo o gestor esta visita não apenas representa uma oportunidade de investimento, mas também uma mudança de perspectiva sobre a região amazônica, realçando o potencial de agregar valor aos produtos locais no mercado internacional.

“Nosso estado, principalmente aqui em Rio Branco, é um grande potencial para se trazer esses empresários para poder observar, verificar, pesquisar e quem sabe futuramente fazer até investimentos aqui”, concluiu.