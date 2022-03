Em fevereiro, gasolina recuou 0,4% no país, mas Acre apresentou alta de 1,37%

O preço do litro da gasolina em fevereiro teve uma queda de 0,4% em comparação com janeiro no país, mas estados como Acre (1,37%), Bahia (0,87%) e Paraná (0,56%) registraram alta no segundo mês do ano. A média nacional chegou a R$6,880 enquanto em janeiro foi de R$6,908.

De acordo com o levantamento feito pela ValeCard, apesar da queda, o valor é 33,28% superior ao registrado no mês de fevereiro de 2021. A empresa obteve os dados por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1 e 25 de fevereiro, em cerca de 25 mil estabelecimentos.

Entre as capitais, o valor médio do combustível foi de R$6,814. As capitais que apresentaram maiores preços foram Rio de Janeiro registrou R$7,217 e Belém R$7,096.