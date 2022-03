Ex-BBB Thais Braz mostra testa pela 1ª vez após cirurgia de redução

A ex-BBB Thais Braz mostrou o resultado da cirurgia realizada na semana passada para diminuir dois centímetros do tamanho de sua testa.

Em seus Stories do Instagram, a influencer mostrou sua nova testa após retirar o curativo. Ela possuía oito centímetros e, agora, são seis centímetros.

Ao responder o questionamento de um fã se continuará usando franja, a famosa garantiu que sim, porém, ressaltou que passará a se sentir “mais segura em fazer penteados sem a franjinha”.

Na semana passada, a dentista abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para tirar dúvidas sobre o pós-operatório. Ela ainda deu detalhes sobre a média do valor da operação.

“Em torno de R$ 25 mil, mas depende do médico, do hospital, do anestesista”, explicou ela. Ela ainda negou que tenha precisado raspar os cabelos para passar pela cirurgia.