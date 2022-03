Felipe Neto deseja boa sorte para ex-namorada, que está no BBB de Portugal

Bruna Gomes, ex-namorada, de Felipe Neto foi anunciada neste domingo (27) como nova participante do Big Brother de Portugal. O Youtuber usou as redes sociais para apoiar a ex-companheira.

“Ela não é ‘ex do fulano’. Ela é Bruna Gomes. Uma mulher batalhadora, dedicada, que construiu uma história própria e cheia de luz. Tive a honra de passar quase cinco anos ao seu lado e sei que o povo português vai amar conhecer sua índole e coragem nesse ‘Big Brother’. Boa sorte, Bru!”, escreveu o youtuber no Twitter.

Bruna e Felipe Neto namoraram por cinco anos. O término foi anunciado no fim de 2021. O artista teria colocado um ponto final no relacionamento por meio de uma ligação feita no Natal.