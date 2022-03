Fifa define procedimentos do sorteio dos grupos da Copa do Mundo

A Fifa divulgou nesta terça-feira informações sobre os procedimentos para o sorteio da Copa do Mundo de 2022 . A entidade máxima do futebol vai usar como referência o ranking de seleções a ser publicado no dia 31 de março. Como anunciado anteriormente , o evento acontecerá no dia 1 de abril, em Doha, no Catar, a partir das 13h (horário de Brasília).

Segundo a Fifa, 29 das 32 seleções participantes já serão conhecidas até o dia do sorteio, e 28 delas serão colocadas nos potes de 1 a 4 de acordo com o ranking da entidade. País-sede, o Catar vai ficar na posição A1 do primeiro pote, que também terá as sete melhores colocadas no ranking que estão classificadas.

Do atual top 7, apenas a Itália não está garantida na Copa do Mundo. Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Espanha já se classificaram.

O segundo pote terá as seleções entre as posições 8 e 15 da lista de classificadas, o terceiro pote com aquelas entre 16º e 23º lugares, e o quarto pote terá os times entre a 24ª e 28ª posições mais três espaços reservados representando os dois vencedores dos playoffs intercontinentais e um vencedor dos playoffs da Europa.

Os playoffs intercontinentais para a Copa serão realizados nos dias 13 e 14 de junho, no Catar, com o representante da Ásia enfrentando o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas, e o representante da confederação da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) contra o da Oceania.