“Todas as vidas importam”. E foi baseado neste mantra do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) que os militares do 1º Batalhão se empenharam para realizar o resgate de um gato em Rio Branco.

Na ocasião, a guarnição foi acionada, que conseguiu retirar o animal que estava preso dentro de um bueiro no bairro Morada do Sol, na capital.

O fato ocorreu na tarde da última quinta-feira (10). O animal está bem e sem nenhum ferimento.