Movimento “Eu Quero Meu Pet Seguro” mobiliza comunidade pet em Rio Branco

O movimento “Eu Quero Meu Pet Seguro” está ganhando força em Rio Branco diante dos preocupantes acidentes que têm ocorrido em estabelecimentos destinados aos animais de estimação na região.

No dia 25 de maio, às 17h, uma mobilização está marcada para o Lago do Amor, com o objetivo de pressionar o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) por respostas e fiscalização mais rigorosa.

Segundo informações do movimento, há relatos de estabelecimentos que funcionam sem a devida fiscalização e alvará, colocando em risco a saúde e a segurança dos animais. Diante desses fatos, a comunidade pet está exigindo respostas dos órgãos responsáveis pelos casos já ocorridos e medidas para garantir a segurança dos pets.

Uma das principais demandas é a divulgação de uma lista dos locais que prestam serviços e que estejam dentro da legalidade, além da apuração e punição dos responsáveis pelos estabelecimentos irregulares. Os organizadores do movimento também estão solicitando atualizações sobre os processos e denúncias existentes junto ao MPAC e ao CRMV.

Até o momento, a comunidade está acompanhando de perto o caso da shitzu Bella, única sobrevivente do recente acidente em uma clínica, que apresenta sinais de lesão neurológica e necessita de cuidados intensivos.

A população está convocada a se unir no dia 25 de maio, no Lago do Amor, e contribuir com a causa levando ração de cão ou gato para doação aos projetos locais.

Relembre casos recentes no Acre:

Caso Channel e Crystal: Mortes de cachorros em hotel ‘pet’ no Acre causa comoção nas redes sociais; veja o relato

Caso Ben: Tutores acusam creche animal de matar cachorro no Acre: “Ele foi cozido”

Caso Sasha: Cachorrinha de influencer morre durante cirurgia em clínica de Rio Branco