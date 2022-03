Gehlen Diniz celebra entrega de academia para Bombeiros de Sena Madureira

Uma emenda destinada pelo deputado estadual Gehlen Diniz (PP), possibilitou a implantação de uma academia na sede do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira. Com a aquisição dos equipamentos, integrantes da corporação passam a contar, a partir de agora, com um local adequado para a prática de atividades físicas.

Na manhã da última quinta-feira (24), Gehlen Diniz participou da cerimônia de entrega da academia. O evento contou com a presença do coronel Batista, comandante geral dos Bombeiros no Acre, Tenente Gustavo Marinho, comandante dos Bombeiros em Sena, dentre outros convidados.

A emenda destinada pelo parlamentar foi na ordem de 100 mil reais. “O momento é de muita felicidade em saber que as nossas ações estão rendendo bons frutos. O Corpo de Bombeiros é a instituição mais bem vista no país e desempenha trabalhos relevantes para a nossa população. Vou continuar ajudando, dentro do que é possível”, enfatizou Gehlen Diniz.

Além dos Bombeiros, o deputado também tem destinado recursos para a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal, setores fundamentais na área de segurança pública do Acre.