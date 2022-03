Governo envia doações para famílias atingidas pelas cheias dos rios em Feijó e Tarauacá

Na manhã desta sexta-feira, 4, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) enviou uma série de itens essenciais para os municípios de Feijó e Tarauacá, na busca de amparar a população atingida pelas enchentes nestas cidades.

As Secretarias Municipais de Assistência Social dos municípios receberão o total de 50 colchões de solteiro, 200 kits de higiene pessoal, com álcool em gel e sabonetes, 150 cestas básicas, além de 4.200 máscaras de tecido.

Além das doações, o Estado tem suprido as necessidades de sua população. A Defesa Civil, junto do Corpo de Bombeiros, está supervisionando o nível das chuvas e auxiliando aqueles que precisam deixar as suas casas. Os desabrigados estão sendo acompanhados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e pela Assistência Social da SEASDHM, onde são avaliados, atendidos e ouvidos.

“Os abrigos estão recebendo todo o apoio possível do Estado, trazendo todos os serviços necessários para essas famílias que estão passando por esse momento delicado, fora de suas residências”, aponta a gestora da SEASDHM, Ana Paula Lima, após ver de perto a situação dos munícipes.