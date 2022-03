Idoso morre após ser mantido em cárcere privado pelos filhos

Um idoso de 83 anos morreu na segunda-feira (21), em Abaetetuba (PA), três dias após ser resgatado pela Polícia Civil. O idoso e a esposa eram mantidos em cárcere privado pelos próprios filhos. As informações são do G1.

Conforme a Diretoria de Polícia do Interior (DPI), o idoso foi encontrado no último dia 18 com quadro de grave desnutrição e ferimentos pelo corpo. Os filhos do casal foram presos por maus-tratos, lesão corporal gravíssima e cárcere privado.

“Ambos serão indiciados por homicídio, uma vez que tinham a obrigação legal de, na qualidade de filhos, garantir o bem-estar e integridade dos genitores. O Ministério Público recorreu da decisão judicial que concedeu liberdade mediante fiança aos criminosos”, explicou ao G1 a delegada Renata Gurgel.